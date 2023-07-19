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​«Ференцварош» Черчесова позорится в Лиге чемпионов

19 Июля 2023 • 20:26 Комментировать
Ференцварош
0:3
Клаксвик
окончен

В среду «Ференцварош» проводит ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Соперником команды Станислава Черчесова является скромный «Клаксвик», представляющий Фарерские острова.

Казалось, что после нулевой ничьей на Фарерских островах подопечные Черчесова не испытают проблем на своём поле. Но чемпион Венгрии опозорился, пропустил уже три гола в первом тайме.

Теперь «Ференцварош» Черчесова будет стараться отыграться, благо время ещё есть. Следить за развитием событий на футбольном поле можно в текстовой трансляции, которая проходил на портале LiveResult.

Напомним, что Станислав Черчесов стал тренером «Ференцвароша» в конце 2021 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов Клаксвик
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