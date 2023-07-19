Руслан Литвинов — о возможном участии в ЛЧ: «У «Спартака» есть возможности побеждать европейские команды»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о том, как «красно-белые» могли бы выступить в Лиге чемпионов.

«Загадывать сложно, нужно быть реалистами. Если выйдем в Лигу чемпионов, считаю, у нас есть возможности побеждать европейские команды», — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».

Хавбек считает, что успех команды зависел бы от соперников по группе, но ничего невозможного в футболе нет.

В последней для себя европейской кампании «Спартак» выиграл группу Лиги Европы, опередив «Наполи», «Лестер» и «Легию». В 1/8 финала турнира «красно-белые» должны были сыграть с «РБ Лейпцигом», но в тот момент все российские команды были отстранены от участия в европейских соревнованиях.

В минувшем чемпионате России «Спартак» занял третье место. Новый сезон стартует 21 июля.