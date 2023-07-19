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Легенда «Анжи» Это'О подозревается в организации договорных матчей

19 Июля 2023 • 16:10 Комментировать

В сеть попала аудиозапись разговора главы футбольной федерации Камеруна Самуэля Это'О с президентом одного из камерунских клубов.

Как сообщают СМИ, на записи Это'О говорит президенту команды из второго дивизиона «Виктория Юнайтед» о том, что клуб должен выйти в первый дивизион. Отрывок разговора был опубликован в текстовом формате.

«Наша цель, чтобы «Виктория Юнайтед» поднялась выше. Нас четыре человека, клуб будет наверху», — цитирует Это'О Sports News Africa.

42-летний бывший футболист мадридского «Реала», «Барселоны», «Интера», «Анжи» и других клубов занимает пост главы камерунской федерации с декабря 2021 года.

Напомним, в российском клубе Это'О выступал с 2011 по 2013 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Самюэль Это-О Виктория Юнайтед
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