«Урарту» спас игру против «Зриньски», но уступил в серии пенальти

«Зриньски» и «Урарту» бились за право сыграть во втором квалификационной раунде Лиги чемпионов. Неделю назад боснийцы победили на выезде (1:0). Неманья Билбия был близок к быстрому голу, но армян спасла штанга. И все же форвард добился своего после навеса от Йосипа Чорлуки. «Урарту» отыгрался ближе к концу второго тайма, когда Нарек Григорян послал мяч в сетку рикошетом от дальней штанги. Ничья 1:1 выводила во второй раунд «Зриньски», но на 90-й минуте Григорян с пенальти перевел игру в овертайм. Сразу после возобновления поединка Томислав Киш с 11-метровой отметки подарил надежду «Зриньски». Но Артём Максименко забил третий гол в ворота хозяев - 3:2.
В серии пенальти победили футболисты «Зриньски» - 4:3.
Протокол игры
|(1:0) Билбия Неманья27'
|74'Григорян Нарек (1:1)
|90'Григорян Нарек (1:2)
|(2:2) Киш Томислав94'
|105'Максименко Артём (2:3)
Марко Марич II• 105'Чорлука Йосип•Сенич Матей•Баришич Хрвое•Марин Лука80' (Хрванович Алдин (80') •Станич Мато61' (Саблиц Франко (61') •Чанаджия Дарио75' (Кожуль Звонимир (75') •Иванчич Антонио•Чуже Марио61' (Зломислич Дамир (61') •Билбия Неманья91' (Киш Томислав (91') •Тичинович Марио80' (Мемия Керим (80')
Запасные: Прскало Антонио•Сольдо Антонио•Мишич Петар•Рамич Тарик
Мелихов Александр•Маргарян Жирайр• 70'Цымбалюк Евгений•Пилоян Эрик68' (Озбилиз Араз (68') •Антви Нана81' (Мелконян Карен (81') •Зотько Иван108' (Казарян Арман (108') •Жуниор Маркос• 90'Салу Драман 55'68' (Максименко Артём (68') •Сабуа Леон46' (Джикия Темур (46') •Могилевец Павел60' (Эдуардо Тейшейра (60') •Григорян Нарек
Запасные: Агасарян Нарек•Поляков Олег•Абакумов Дмитрий•Мирзоян Микаель• 120'Айзек Барри
18 июля. Стадион "HSK Zrinjski Stadium".
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