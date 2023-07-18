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«Урарту» спас игру против «Зриньски», но уступил в серии пенальти

18 Июля 2023 • 23:58 Комментировать
Зриньски
2:3
Урарту
окончен после пенальти

«Зриньски» и «Урарту» бились за право сыграть во втором квалификационной раунде Лиги чемпионов. Неделю назад боснийцы победили на выезде (1:0). Неманья Билбия был близок к быстрому голу, но армян спасла штанга. И все же форвард добился своего после навеса от Йосипа Чорлуки. «Урарту» отыгрался ближе к концу второго тайма, когда Нарек Григорян послал мяч в сетку рикошетом от дальней штанги.  Ничья 1:1 выводила во второй раунд «Зриньски», но на 90-й минуте Григорян с пенальти перевел игру в овертайм. Сразу после возобновления поединка Томислав Киш с 11-метровой отметки подарил надежду «Зриньски». Но Артём Максименко забил третий гол в ворота хозяев - 3:2.

В серии пенальти победили футболисты «Зриньски» - 4:3.

Протокол игры  
Зриньски

2:3

(пен. 4:3)

Урарту
(1:0) Билбия Неманья27'  
  74'Григорян Нарек (1:1)
  90'Григорян Нарек (1:2)
(2:2) Киш Томислав94'  
  105'Максименко Артём (2:3)
Марко Марич II  105'Чорлука ЙосипСенич МатейБаришич ХрвоеМарин Лука 80' (Хрванович Алдин ( 80') Станич Мато 61' (Саблиц Франко ( 61') Чанаджия Дарио 75' (Кожуль Звонимир ( 75') Иванчич АнтониоЧуже Марио 61' (Зломислич Дамир ( 61') Билбия Неманья 91' (Киш Томислав ( 91') Тичинович Марио 80' (Мемия Керим ( 80')
Запасные: Прскало АнтониоСольдо АнтониоМишич ПетарРамич Тарик
Мелихов АлександрМаргарян Жирайр  70'Цымбалюк ЕвгенийПилоян Эрик 68' (Озбилиз Араз ( 68') Антви Нана 81' (Мелконян Карен ( 81') Зотько Иван 108' (Казарян Арман ( 108') Жуниор Маркос  90'Салу Драман  55' 68' (Максименко Артём ( 68') Сабуа Леон 46' (Джикия Темур ( 46') Могилевец Павел 60' (Эдуардо Тейшейра ( 60') Григорян Нарек
Запасные: Агасарян НарекПоляков ОлегАбакумов ДмитрийМирзоян Микаель  120'Айзек Барри
18 июля. Стадион "HSK Zrinjski Stadium".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Зриньски Урарту
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1.91 3.20 4.50
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Окончен после пенальти
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