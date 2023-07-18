«Урарту» спас игру против «Зриньски», но уступил в серии пенальти

«Зриньски» и «Урарту» бились за право сыграть во втором квалификационной раунде Лиги чемпионов. Неделю назад боснийцы победили на выезде (1:0). Неманья Билбия был близок к быстрому голу, но армян спасла штанга. И все же форвард добился своего после навеса от Йосипа Чорлуки. «Урарту» отыгрался ближе к концу второго тайма, когда Нарек Григорян послал мяч в сетку рикошетом от дальней штанги. Ничья 1:1 выводила во второй раунд «Зриньски», но на 90-й минуте Григорян с пенальти перевел игру в овертайм. Сразу после возобновления поединка Томислав Киш с 11-метровой отметки подарил надежду «Зриньски». Но Артём Максименко забил третий гол в ворота хозяев - 3:2.

В серии пенальти победили футболисты «Зриньски» - 4:3.