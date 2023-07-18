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Лига чемпионов

«Шериф» в овертайме дожал чемпионов Румынии

18 Июля 2023 • 22:42 Комментировать
Шериф
3:0
Фарул Констанца
1 1.90 X 3.35 2 4.50
доп. время 2-й тайм

Матч чемпионов Молдовы и Румынии получился напряжённым и затяжным. «Шерифу» нужно было отыграть один мяч форы у «Фарула», и тираспольцы решили задачу-минимум на 45-й минуте. Амин Талал завершил комбинацию, обыграв голкипера и покатив мяч в сетку. Второй тайм получился поспокойнее, а следующие голы были отложены на дополнительное время. В контратаке Энрике Луваннор сыграл на Жерома Нгом-Мбекели, который и реализовал момент. Все вопросы были сняты в еще одном контрвыпаде, Питер Адомо сделал счет разгромным.

«Шериф» остается в Лиге чемпионов.

Протокол игры  
Шериф3:0Фарул Констанца
(1:0) Талал Амин45'  
(2:0) Нгом-Мбекели Жером99'  
(3:0) Адемо Питер105'  
Коваль МаксимЗохури АрмельГарананга МунашеБуэно Дидье  101'Бадоло Седрик 69' (Адемо Питер ( 69') Паулу ЖоауКиабу Мусса 113' (Нга Седрик ( 113') Талал Амин 120' (Рикардиньо Кавальканте ( 120') Апостолакис Константинос 103' (Товар Кристиан ( 103') Нгом-Мбекели Жером  95' 113' (Джибо Адаму Ибрагим ( 113') Энрике Луваннор 103' (Пайва Винисиус ( 103')
Запасные: Страйстари ВикторПащенко АлександрФоров ДалилаБотан Дан-Анджело
Айоани МихайКики Давид 88' (Кырнац Николае ( 88') Попеску МихайБоли Кевин  43' 58' (Ларие Йонуц ( 58') Борза СебастьянАртян АндрейНеделку Драгош 79' (Боргнино Марко ( 79') Грамени КонстантинМазилу Адриан 88' (Сырбу Дан ( 88') Алибек Денис  101' 114' (Вынэ Йонуц ( 114') Ривалдиньо 58' (Балута Тудор ( 58')
Запасные: Попеску НиколайБузбуки АлександруКейруш ДиогуСали ЭнесМаринс Густаво
18 июля. Стадион "Шериф" (Тирасполь).

 

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Шериф Фарул
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ШЕРИФ ФАРУЛ КОНСТАНЦА
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