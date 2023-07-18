«Шериф» в овертайме дожал чемпионов Румынии

Матч чемпионов Молдовы и Румынии получился напряжённым и затяжным. «Шерифу» нужно было отыграть один мяч форы у «Фарула», и тираспольцы решили задачу-минимум на 45-й минуте. Амин Талал завершил комбинацию, обыграв голкипера и покатив мяч в сетку. Второй тайм получился поспокойнее, а следующие голы были отложены на дополнительное время. В контратаке Энрике Луваннор сыграл на Жерома Нгом-Мбекели, который и реализовал момент. Все вопросы были сняты в еще одном контрвыпаде, Питер Адомо сделал счет разгромным.

«Шериф» остается в Лиге чемпионов.