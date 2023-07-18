«Шериф» в овертайме дожал чемпионов Румынии

Матч чемпионов Молдовы и Румынии получился напряжённым и затяжным. «Шерифу» нужно было отыграть один мяч форы у «Фарула», и тираспольцы решили задачу-минимум на 45-й минуте. Амин Талал завершил комбинацию, обыграв голкипера и покатив мяч в сетку. Второй тайм получился поспокойнее, а следующие голы были отложены на дополнительное время. В контратаке Энрике Луваннор сыграл на Жерома Нгом-Мбекели, который и реализовал момент. Все вопросы были сняты в еще одном контрвыпаде, Питер Адомо сделал счет разгромным.
«Шериф» остается в Лиге чемпионов.
Протокол игры
|(1:0) Талал Амин45'
|(2:0) Нгом-Мбекели Жером99'
|(3:0) Адемо Питер105'
Коваль Максим•Зохури Армель•Гарананга Мунаше•Буэно Дидье• 101'Бадоло Седрик69' (Адемо Питер (69') •Паулу Жоау•Киабу Мусса113' (Нга Седрик (113') •Талал Амин120' (Рикардиньо Кавальканте (120') •Апостолакис Константинос103' (Товар Кристиан (103') •Нгом-Мбекели Жером 95'113' (Джибо Адаму Ибрагим (113') •Энрике Луваннор103' (Пайва Винисиус (103')
Айоани Михай•Кики Давид88' (Кырнац Николае (88') •Попеску Михай•Боли Кевин 43'58' (Ларие Йонуц (58') •Борза Себастьян•Артян Андрей•Неделку Драгош79' (Боргнино Марко (79') •Грамени Константин•Мазилу Адриан88' (Сырбу Дан (88') •Алибек Денис 101'114' (Вынэ Йонуц (114') •Ривалдиньо58' (Балута Тудор (58')
18 июля. Стадион "Шериф" (Тирасполь).
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