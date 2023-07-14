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​Джеррард попал в список тренеров с самыми большими зарплатами в мире

14 Июля 2023 • 23:29 Комментировать

Стивен Джеррард недавно возглавил саудовский «Аль-Иттифак». Приняв это предложение, молодой английский специалист оказался на четвёртой позиции рейтинга самых высокооплачиваемых тренеров в мире. Рейтинг на своих страницах опубликовал таблоид The Sun.

На первом месте располагается Диего Симеоне, который в «Атлетико» зарабатывает 30 миллионов фунтов за сезон. Дальше идут Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити» (20 млн фунтов), Юрген Клопп из «Ливерпуля» (16 млн фунтов), Стивен Джеррард из «Аль-Иттифака» (15,2 млн фунтов) и Массимилиано Аллегри из «Ювентуса» (11,3 млн фунтов).

В топ-12 также входят Томас Тухель (10,6), Маурисио Почеттино (10,4), Карло Анчелотти (9,6), Эрик тен Хаг (9), Симоне Индзаги (8,8), Микель Артета (8,3) и Жозе Моуринью (8,1).  

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