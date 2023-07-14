От перемены мест слагаемых сумма FIFA не меняется: Презентация нового симулятора от EA

13 июля состоялась долгожданная презентация нового футбольного симулятора, который сейчас называется FC 24. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает об изменениях в серии и чего игрокам ждать от нового продукта Electronic Arts.

В мае 2022 года компания Electronic Arts и международная федерация футбола ФИФА объявили о прекращении сотрудничества, которое длилось 30 лет. ФИФА запросила солидную сумму за лицензирование бренда, и EА посчитала, что серия уже достаточно популярна, чтобы обойтись без прошлого названия. Получается, FIFA 23 стала финальной игрой серии в привычном её понимании.

После анонса нового продукта EA не раз заявляла, что кардинальных изменений не будет. Некоторые могли подумать, что отказ от сотрудничества с ФИФА означает, что из игры исчезнут лицензии на клубы и лиги, но это не так. Дело в том, что компания сразу же заключила контракт с Международной федерацией ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro), которая владеет абсолютным большинством футбольных прав, так что все лицензии у нового продукта сохраняются.

Что касается графического аспекта, то на презентации разработчики представили технологию Hypermotion V, где V означает Volumetric (объёмная съёмка). Разработчики утверждают, что при её создании были использованы данные из огромного количества матчей, не случайно в трейлере она показана через уникальный прыжок Эрлинга Холлана в игре с «Боруссией». Еще в FIFA 23 было уделено огромное внимание индивидуализации футболистов, и новая серия планирует шагнуть ещё дальше. Новая технология позволяет сделать футболистов ещё более аутентичными и раскрыть их уникальные способности.

Это достигается путём технологии PlayStyles, которая создаётся на основе реальных данных игроках из Opta. С помощью такого анализа авторы-разработчики раскроют индивидуальные навыки мировых звёзд и отразят их уровень мастерства, которого не многие могут достичь. Игра будет базироваться на прежнем движке Frostbite, который будет усовершенствован. Приятно, что системные требования при этом не изменятся, что при появлении новых технологий означает улучшение оптимизации.

Говоря о главном для многих режиме в новой игре, Ultimate Team, нужно отметить два нововведения. Во-первых, теперь футболистов можно будет улучшать путём выполнения игровых заданий. Вряд ли можно будет сильно усовершенствовать карточку, но даже, если будет возможность усилить отдельные показатели, это звучит интересно. Подробности об этом, как и об индивидуализации дизайна карточек, разработчики расскажут позже.

А вот второе изменение куда более революционное. Теперь можно будет собирать команду из мужчин и женщин, и это многое меняет. В EA и ранее уделяли внимание женскому футболу, но теперь это выходит на совершенно другой уровень. С учётом опыта прошлых игр можно допустить, что для сохранения баланса карточки женщин будут иметь уникальные характеристики. Любопытно, получится ли у разработчиков полноценно объединить женский и мужской футбол, но по крайней мере на старте игры это будет вызывать интерес.

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Не останутся без изменений и другие режимы игры. Карьера тренера будет ещё более приближена к футбольному менеджеру за счёт появления новых тактик и микротактик, а также благодаря появлению нового режима «Агент игрока», о котором пока почти ничего не известно. Обещают не оставить без внимания и режим уличного футбола Volta, а также усовершенствовать режим Pro Clubs.Есть и неприятные новости: согласно данным из Steam, в игре не будет русского языка, но в EA Play его поддержка значится. Будет ли русский язык в игре на деле – мы узнаем только после выхода игры, а он состоится 29 сентября. Те, кто оформят предзаказ, смогут сыграть 26 числа. Но вот приобрести игру в России, равно как и FIFA 23, увы, будет невозможно, так что тем, кто хочет приобщиться к новой версии, придётся постараться. Впрочем, год игры в FIFA 23 показал, что никаких ограничений для игроков из России при уже приобретённой версии нет.