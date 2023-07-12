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В УЕФА начали расследование после матча «Хамруна» и «Маккаби» в ЛЧ

12 Июля 2023 • 23:11 Комментировать (1)
Маккаби Хайфа
...
Хамрун Спартанс
18.07 20:00

Пресс-служба УЕФА сообщила о старте расследования по факту беспорядков на вчерашнем матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. В нём, напомним, встречались мальтийский «Хамрун Спартанс» и израильский «Маккаби» из города Хайфа.

Напомним, что во время второго тайма фанаты израильского клуба начали бросать в трибуны стадиона «Сентенари» файеры, на них располагались болельщики команды хозяев. Как сообщает пресс-служба организации, фанатов «Маккаби» обвиняют в использовании пиротехники и повреждении инфраструктуры арены.

К слову, вчерашняя игра завершилась разгромной победой «Маккаби» - 4:0. Ответная игра в Израиле намечена на 18 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
УЕФА Маккаби Хайфа Хамрун Спартанс
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МАККАБИ ХАЙФА ХАМРУН СПАРТАНС
Комментарии (1)
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wertygaz
12 Июля 2023 в 23:36
Дисквалифицировать клуб. Или тех поражение присудить, и пусть в ответной попробуют отыграться
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