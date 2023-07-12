В УЕФА начали расследование после матча «Хамруна» и «Маккаби» в ЛЧ

Пресс-служба УЕФА сообщила о старте расследования по факту беспорядков на вчерашнем матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. В нём, напомним, встречались мальтийский «Хамрун Спартанс» и израильский «Маккаби» из города Хайфа.

Напомним, что во время второго тайма фанаты израильского клуба начали бросать в трибуны стадиона «Сентенари» файеры, на них располагались болельщики команды хозяев. Как сообщает пресс-служба организации, фанатов «Маккаби» обвиняют в использовании пиротехники и повреждении инфраструктуры арены.

К слову, вчерашняя игра завершилась разгромной победой «Маккаби» - 4:0. Ответная игра в Израиле намечена на 18 июля.