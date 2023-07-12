«Астана» не смогла обыграть тбилисское «Динамо»

В квалификации Лиги чемпионов «Астана» играла против тбилисского «Динамо». Мощный старт хозяев привел к трем моментам подряд, и получивший в штрафной мяч Абат Аймбетов все же пробил между ног голкиперу. Алекса Аманович пробил в штангу, а Оганесян добавил мяч в сетку из офсайда. У гостей Имран Омар с линии штрафной направил мяч в каркас ворот, и мяч едва не пересек ленточку. После перерыва грузинская команда провела еще одну опасную атаку, и после попадания мяча в штангу здорово добил Габриэль Сигуа. В целом второй тайм прошел заметно спокойнее, и команды завершили встречу ничьей 1:1. Все решится в ответной встрече.
Протокол игры
|(1:0) Аймбетов Абат11'
|57'Сигуа Габриэль (1:1)
Чондрич Йосип•Ароян Вараздат•Бейсебеков Абзал•Аманович Алекса•Габышев Михаил16' (Оганесян Камо (16') •Йованчич Душан•Эбонг Макс88' (Дарабаев Аслан (88') •Вороговский Ян88' (Астанов Эльхан (88') •Томасов Марин•Аймбетов Абат73' (Досмагамбетов Тимур (73') •Урега Фабьен73' (Дарбо Дембо (73')
Лория Гиорги•Мали Николоз72' (Хвадагиани Саба (72') •Маргвелашвили Гаги•Табидзе Джемал•Кобоури Давит46' (Каландадзе Александре (46') • 51'Хараишвили Георгий72' (Осикмашвили Леван (72') •Осей Барнс72' (Майсурадзе Георгий (72') •Сигуа Габриэль•Омар Имран81' (Сангаре Мусса (81') •Камара Усман I•Схиртладзе Давит
12 июля. Стадион "Астана-Арена" (Астана).
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