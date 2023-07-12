«Астана» не смогла обыграть тбилисское «Динамо»

В квалификации Лиги чемпионов «Астана» играла против тбилисского «Динамо». Мощный старт хозяев привел к трем моментам подряд, и получивший в штрафной мяч Абат Аймбетов все же пробил между ног голкиперу. Алекса Аманович пробил в штангу, а Оганесян добавил мяч в сетку из офсайда. У гостей Имран Омар с линии штрафной направил мяч в каркас ворот, и мяч едва не пересек ленточку. После перерыва грузинская команда провела еще одну опасную атаку, и после попадания мяча в штангу здорово добил Габриэль Сигуа. В целом второй тайм прошел заметно спокойнее, и команды завершили встречу ничьей 1:1. Все решится в ответной встрече.