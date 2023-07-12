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Лига чемпионов

«Астана» не смогла обыграть тбилисское «Динамо»

12 Июля 2023 • 19:01 Комментировать
Астана
1:1
Динамо Тбилиси
1 1.78 X 3.60 2 4.90
2-й тайм

В квалификации Лиги чемпионов «Астана» играла против тбилисского «Динамо». Мощный старт хозяев привел к трем моментам подряд, и получивший в штрафной мяч Абат Аймбетов все же пробил между ног голкиперу. Алекса Аманович пробил в штангу, а Оганесян добавил мяч в сетку из офсайда. У гостей Имран Омар с линии штрафной направил мяч в каркас ворот, и мяч едва не пересек ленточку. После перерыва грузинская команда провела еще одну опасную атаку, и после попадания мяча в штангу здорово добил Габриэль Сигуа. В целом второй тайм прошел заметно спокойнее, и команды завершили встречу ничьей 1:1. Все решится в ответной встрече.

Протокол игры  
Астана1:1Динамо Тбилиси
(1:0) Аймбетов Абат11'  
  57'Сигуа Габриэль (1:1)
Чондрич ЙосипАроян ВараздатБейсебеков АбзалАманович АлексаГабышев Михаил 16' (Оганесян Камо ( 16') Йованчич ДушанЭбонг Макс 88' (Дарабаев Аслан ( 88') Вороговский Ян 88' (Астанов Эльхан ( 88') Томасов МаринАймбетов Абат 73' (Досмагамбетов Тимур ( 73') Урега Фабьен 73' (Дарбо Дембо ( 73')
Запасные: Прокопенко ВладиславКуат ИсламбекЖаксылыков НуралиБасманов СтаниславПодымский ДанилЗаруцкий Александр
Лория ГиоргиМали Николоз 72' (Хвадагиани Саба ( 72') Маргвелашвили ГагиТабидзе ДжемалКобоури Давит 46' (Каландадзе Александре ( 46'  51') Хараишвили Георгий 72' (Осикмашвили Леван ( 72') Осей Барнс 72' (Майсурадзе Георгий ( 72') Сигуа ГабриэльОмар Имран 81' (Сангаре Мусса ( 81') Камара Усман IСхиртладзе Давит
Запасные: Моисцрапишвили ГиоргиКереселидзе ДавидИобашвили ДжадулиКуталадзе ЛукаЛаквехелиани Лука
12 июля. Стадион "Астана-Арена" (Астана).

 

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АСТАНА ДИНАМО ТБИЛИСИ
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1
1.70 3.40 5.60
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Перерыв
ХИК ХИК
Ларн Ларн
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1.18 7.20 14.00
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