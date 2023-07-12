«Ференцварош» Черчесова сыграл вничью в квалификации ЛЧ

«Ференцварош» Станислава Черчесова сыграл в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов. На выезде чемпион Венгрии разошёлся миром с «Клаксвиком» с Фарерских островов – 0:0.

Теперь команды ожидает ответная игра в Будапеште, её дата – 19 июля, стартовый свисток прозвучит в 19:00, время московское.

Отметим, что победитель пары во втором раунде квалификации сразится с победителем пары «Хеккен» (Швеция) — «Нью-Сейнтс» (Уэльс).

Напомним, что в минувшем сезоне «Ференцварош» под руководством Черчесова вновь досрочно стал чемпионом Венгрии.

«Урарту» Гунько проиграл в Лиге чемпионов