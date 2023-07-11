Матч квалификации Лиги чемпионов прервали из-за поведения болельщиков

Матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между мальтийским клубом «Хамрун Спартанс» и израильским «Маккаби» (Хайфа) был прерван из-за поведения фанатов гостей.

Как пишет журналист Мартин Мазур, фанаты израильского клуба во втором тайме забросали файерами трибуны стадиона, на которых располагались болельщики команды хозяев. Из-за инцидента игру было решено остановить на некоторое время, но сейчас она продолжается. К концу второго тайма израильтяне ведут с разгромным счётом – 4:0.

Напомним, что «Маккаби» - участник группового этапа прошлого розыгрыша ЛЧ. Команда попала в квартет Н с «ПСЖ», «Ювентусом» и «Бенфикой».