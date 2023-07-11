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Лига чемпионов

Матч квалификации Лиги чемпионов прервали из-за поведения болельщиков

11 Июля 2023 • 23:36 Комментировать
Хамрун Спартанс
0:4
Маккаби Хайфа
1 9.00 X 5.10 2 1.35
2-й тайм

Матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между мальтийским клубом «Хамрун Спартанс» и израильским «Маккаби» (Хайфа) был прерван из-за поведения фанатов гостей.

Как пишет журналист Мартин Мазур, фанаты израильского клуба во втором тайме забросали файерами трибуны стадиона, на которых располагались болельщики команды хозяев. Из-за инцидента игру было решено остановить на некоторое время, но сейчас она продолжается. К концу второго тайма израильтяне ведут с разгромным счётом – 4:0.

Напомним, что «Маккаби» - участник группового этапа прошлого розыгрыша ЛЧ. Команда попала в квартет Н с «ПСЖ», «Ювентусом» и «Бенфикой». 

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Евро-Футбол.Ру,
Маккаби Хайфа Хамрун Спартанс
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ХАМРУН СПАРТАНС МАККАБИ ХАЙФА
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