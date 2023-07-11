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​Роналду – лучший игрок в истории по забитым пенальти

11 Июля 2023 • 17:52 Комментировать (1)

На страницах портала Reddit была опубликована интересная инфографика. Ссылаясь на Международную федерацию футбольной истории и статистики (IFFHS), автор составил таблицу лучших игроков в истории по голам с пенальти.

На первом месте располагается Криштиану Роналду – за свои клубы и сборную португалец забивал с пенальти 151 раз. Дальше в топ-5 идут бразилец Ромарио (114 голов с пенальти), нидерландец Рональд Куман (113), аргентинец Лионель Месси (108) и итальянец Роберто Баджо (100).

Добавим, что на клубном уровне Криштиану Роналду сейчас представляет «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Рональд Куман Роберто Баджо Аль-Наср Ромарио Интер Майами
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