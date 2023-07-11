​Роналду – лучший игрок в истории по забитым пенальти

На страницах портала Reddit была опубликована интересная инфографика. Ссылаясь на Международную федерацию футбольной истории и статистики (IFFHS), автор составил таблицу лучших игроков в истории по голам с пенальти.

На первом месте располагается Криштиану Роналду – за свои клубы и сборную португалец забивал с пенальти 151 раз. Дальше в топ-5 идут бразилец Ромарио (114 голов с пенальти), нидерландец Рональд Куман (113), аргентинец Лионель Месси (108) и итальянец Роберто Баджо (100).

Добавим, что на клубном уровне Криштиану Роналду сейчас представляет «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.