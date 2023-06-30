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Лига чемпионов

В УЕФА ответили, сыграет ли «Барселона» в Лиге чемпионов

30 Июня 2023 • 20:31 Комментировать (2)

В УЕФА приняли решение касательно выступления каталонской «Барселоны» в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Как стало известно журналистам Cadena Ser, «сине-гранатовых» допустили к розыгрышу еврокубка.

«Барселоне» грозило исключение из турнира из-за подозрений в коррупции по делу Негрейры. Следователи УЕФА провели расследование и не выявили вины каталонского клуба. В отчете говорится, что «Барселоне» разрешено принять участие в Лиге чемпионов сезона-2023/2024.

Напомним, что в минувшем розыгрыше чемпионата Испании подопечные Хави Эрнандеса досрочно завоевали золотые медали.

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Барселона УЕФА
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Комментарии (2)
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NOBODY
30 Июня 2023 в 21:00
сыграть то сыграет...только как обычно облажается и вылетит....
aegur
30 Июня 2023 в 21:06
слиться как понос в полуфинале нааамного почётнее))
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