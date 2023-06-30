​Гол Месси признан лучшим в сезоне Лиги чемпионов

Гол Лионеля Месси победил в опросе за лучший гол сезона Лиги чемпионов. Об этом рассказывает пресс-служба УЕФА.

Речь идёт о голе, который Месси забил за «ПСЖ» в ворота «Бенфики» в матче группового этапа. Тогда аргентинец красивым ударом в касание с линии штрафной площади завершил комбинацию с участием Килиана Мбаппе и Неймара.

Напомним, что победителем Лиги чемпионов сезона 2022/2023 стал «Манчестер Сити». В финальном поединке команда Хосепа Гвардиолы обыграла «Интер» с минимальным счётом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник Родри.