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Лига чемпионов

​Гол Месси признан лучшим в сезоне Лиги чемпионов

30 Июня 2023 • 14:16 Комментировать (1)

Гол Лионеля Месси победил в опросе за лучший гол сезона Лиги чемпионов. Об этом рассказывает пресс-служба УЕФА.

Речь идёт о голе, который Месси забил за «ПСЖ» в ворота «Бенфики» в матче группового этапа. Тогда аргентинец красивым ударом в касание с линии штрафной площади завершил комбинацию с участием Килиана Мбаппе и Неймара.

Напомним, что победителем Лиги чемпионов сезона 2022/2023 стал «Манчестер Сити». В финальном поединке команда Хосепа Гвардиолы обыграла «Интер» с минимальным счётом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник Родри.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (1)
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Alex1972
30 Июня 2023 в 14:34
Неплохо..
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