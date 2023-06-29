​В регламент Суперкубка УЕФА внесут важное изменение

В регламенте матча за Суперкубок УЕФА произойдёт важное изменение. Как сообщает на своих страницах Mundo Deportivo, УЕФА решил отменить дополнительное время. В случае ничьей после 90 основных минут команды будут выявлять сильнейшего в серии пенальти.

В 2023 году матч за Суперкубок УЕФА пройдёт в греческих Афинах. Трофей будут разыгрывать английский «Манчестер Сити» и испанская «Севилья». В прошлом сезоне эти команды выиграли Лигу чемпионов и Лигу Европы соответственно.

В прошлом году в матче за Суперкубок УЕФА «Реал» обыграл «Айнтрахт» со счётом 2:0.