​«Ньюкасл» в Лиге чемпионов впервые за 20 лет – чего ждать от англичан

В следующем сезоне на групповой стадии Лиги чемпионов выступит «Ньюкасл». Для «сорок» попадание в сильнейший клубный турнир континента является особенным событием. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к команде Эдди Хау и оценивает её перспективы.

Как «Ньюкасл» попал в Лигу чемпионов

Билет в Лигу чемпионов «Ньюкасл» завоевал за счёт занятого четвёртого места в чемпионате Англии. «Сороки» отлично провели сезон АПЛ, будучи крепкой командой. В 38 турах «чёрно-белые» потерпели только пять поражений – два от «Ливерпуля» и по одному от «Манчестер Сити», «Астон Виллы» и «Арсенала». Никто не потерпел меньше поражений в сезоне АПЛ, чем «Ньюкасл». Также стоит сказать, что никто не пропустил меньше голов, чем «сороки» (33 гола). Именно надёжность в обороне стала залогом успеха команды.

Прогрессу «Ньюкасла» поспособствовала смена владельцев. Осенью 2021 года клуб приобрёл консорциум, во главе которого находится суверенный фонд Саудовской Аравии. Финансовые возможности «сорок» выросли, но при этом клуб не стал собирать звёзд на излёте карьеры, как на начальных этапах управления клубом это делали владельцы «Манчестер Сити». «Ньюкасл» делает точечные, но в то же время точные трансферы, подписывая игроков не за их имена, а за их способности и перспективу. Здесь стоит отметить работу Дэна Эшуорта, занимающего пост спортивного директора уже больше года. Правда, таких ценных футболистов, как Бруно Гимараэс и Киран Триппьер клуб подписал ещё до его прихода. А при Эшуорте прошлым летом в «Ньюкасл» пришли Ник Поуп, Александр Исак и Свен Ботман – все они стали важными составляющими в командном механизме.

Тот факт, что спортивный блок «Ньюкасла» работает грамотно, подтверждает и ставка клуба на Эдди Хау. Молодой тренер возглавил команду через несколько недель после смены владельцев. «Сороки» могли позволить себе пригласить именитого специалиста с трофеями за плечами, но они доверились Хау, хотя тренер находился без работы больше года после вылета «Борнмута» из Премьер-лиги. Несмотря на тот плохой результат, Эдди в «Борнмуте» проделал колоссальную работу. За несколько периодов у руля команды Хау проделал с «вишнями» путь из четвёртого по рангу дивизиона до Премьер-лиги, где команда раньше никогда не выступала.

Подвиги с «Борнмутом» сделали из Хау одного из самых многообещающих тренеров Англии. Молодой специалист получил шанс в «Ньюкасле» и сполна пользуется им. В 74 матчах при Хау «сороки» отпраздновали 38 побед при 19 ничьих и 17 поражениях. Любимая схема тренера – 4-3-3. «Ньюкасл» не фееричен в атаке, но за счёт качества игроков и грамотной тактики команда смотрится очень солидно. У «сорок» хороший вратарь, надёжные защитники, техничные полузащитники, быстрые вингеры и мощные нападающие. Баланс просто идеален.

Когда «Ньюкасл» играл в Лиге чемпионов

«Ньюкасл» ранее всего три раза в истории попадал в Лигу чемпионов. В последний раз это было 20 лет назад - в сезоне 2003/2004. Однако тогда путь команды завершился уже в квалификации, где «сороки» сенсационно уступили «Партизану». Первый матч в Белграде был выигран со счётом 1:0. Дома «Ньюкасл» проиграл с тем же счётом 0:1, а затем уступил по пенальти.

На групповой же стадии сильнейшего клубного турнира континента «Ньюкасл» в последний раз играл в сезоне 2002/2003. Тогда групповых этапов в Лиге чемпионов было сразу два. На первом «сороки» заняли второе место, обойдя киевское «Динамо» и «Фейеноорд». А вот на втором «чёрно-белые» финишировали третьими, пропустив вперёд «Барселону» и «Интер». Именно эти клубы шагнули в четвертьфинал.

Чего ждать от «Ньюкасла»

Эдди Хау говорил, что много трансферов «Ньюкаслу» не нужно. Тем не менее летом клуб наверняка усилит состав, ведь дело не только в Лиге чемпионов – в Премьер-лиге «сороки» установили определённую планку и не хотят опускаться ниже. Теперь топ-4 это уже не мечта, а цель. Ожидается, что вот-вот состав «Ньюкасла» пополнит Сандро Тонали. Также «сорок» на уровне слухов связывают с Джеймсом Мэддисоном, Николо Бареллой, Ферраном Торресом и многими другими известными игроками. В общем, новички будут – точно не пачкой, как это делает «Челси», а точечно, под пожелания Хау.

В Лиге чемпионов от «Ньюкасла» можно смело ожидать борьбы за попадание в плей-офф. Наверняка задача по выходу в 1/8 финала сильнейшего клубного турнира континента будет ставиться перед командой. Даже без летних трансферов подопечные Эдди Хау способны решить эту задачу. А вот рассчитывать на что-то большее «сорокам» пока объективно сложновато. Правда, им может повезти со жребием в плей-офф, как «Интеру» в завершившемся сезоне. Будем следить.

Александр Тихий