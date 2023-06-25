Куарежма остался недоволен игрой «Интера» и «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов

Бывший нападающий «Интера» Рикарду Куарежма высказался о финале Лиги чемпионов, в котором миланский клуб проиграл «Манчестер Сити» (0:1).

«Организация была на высшем уровне, что нельзя сказать о самой игре. По мне, команды не смогли показать футбол, который соответствовал бы финалу Лиги чемпионов», — приводит слова Куарежмы Hurriyet.

Стоит отметить, что «Манчестер Сити» стал победителем Лиги чемпионов впервые в истории, однако для главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы этот титул стал уже третьим в карьере.

Основная стадия нового розыгрыша Лиги чемпионов стартует 19 сентября.