​Нани: «Я столько раз копировал Роналдиньо…»

Известный в прошлом футболист «Манчестер Юнайтед» Луиш Нани вспомнил, как восхищался Роналдиньо.

«Футболистом, которого я очень любил в юности и за которым много следил, был Роналдиньо. Я всегда это говорил», - сказала Нани в интервью для Goal.

«Раньше Роналдиньо творил волшебство на поле. Я столько раз копировал его, пытался научиться действовать так же», - добавил португалец.

После истечения срока контракта с австралийским «Мельбурн Виктори» Нани оказался в статусе свободного агента. При этом о завершении футбольной карьеры 36-летний португалец не думает, о чём рассказал сам.