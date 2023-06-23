​Нани не думает о завершении карьеры

Луиш Нани стал свободным агентом после истечения срока контракта с австралийским «Мельбурн Виктори». 36-летний португалец ответил на вопрос по поводу своего будущего.

«Я думаю об игре и буду играть, пока не пойму, что должен сменить работу. В данный момент я чувствую себя хорошо. Я в состоянии играть и способен показывать качественную игру.

Пока я не почувствую, что больше не могу, я буду играть. Каждый должен делать то, что он любит», - сказал Нани в ходе интервью для портала Goal.

Луиш Нани известен главным образом по выступлениям за «Манчестер Юнайтед» в 2007-2014 годах.