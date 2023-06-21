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Лига чемпионов

​«Ференцварош» Черчесова узнал потенциального соперника – жеребьёвка второго раунда квалификации Лиги чемпионов

21 Июня 2023 • 14:12 Комментировать

В Ньоне состоялась жеребьёвка второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Если «Ференцварош» Станислава Черчесова пройдёт «Клаксвик», то встретится с победителем в паре «Хэкен» - ТНС.  Остальную информацию приводим ниже.

Путь чемпионов

«Жальгирис» / «Струга» - «Галатасарай»

«Ракув» / «Флора» - «Линкольн Ред Импс» / «Карабах»

«Балкани» / «Лудогорец» - «Олимпия» Любляна / «Валмиера»

«Клаксвик» / «Ференцварош» - «Хэкен» / ТНС

ХИК / «Ларн» - «Мольде»

﻿«Шэмрок Роверс» / Победитель предварительного раунда – «Копенгаген»

«Фарул» / «Шериф»  - «Хамрун Спартанс» / «Маккаби» Хайфа

«Арис» Лимасол  -  «Партизани» / БАТЭ

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«Урарту» / «Зриньски» - «Слован» Братислава / «Свифт»

«Динамо» Загреб  - «Астана» / «Динамо» Тбилиси

Путь представителей лиг

«Днепр-1» - «Панатинаикос»

«Серветт» - «Генк»

Первые матчи пройдут 25 и 26 июля, а ответные – 1 и 2 августа.


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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Лига Чемпионов Станислав Черчесов
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