​«Ференцварош» Черчесова узнал потенциального соперника – жеребьёвка второго раунда квалификации Лиги чемпионов

В Ньоне состоялась жеребьёвка второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Если «Ференцварош» Станислава Черчесова пройдёт «Клаксвик», то встретится с победителем в паре «Хэкен» - ТНС. Остальную информацию приводим ниже.
Путь чемпионов
«Жальгирис» / «Струга» - «Галатасарай»
«Ракув» / «Флора» - «Линкольн Ред Импс» / «Карабах»
«Балкани» / «Лудогорец» - «Олимпия» Любляна / «Валмиера»
«Клаксвик» / «Ференцварош» - «Хэкен» / ТНС
ХИК / «Ларн» - «Мольде»
«Шэмрок Роверс» / Победитель предварительного раунда – «Копенгаген»
«Фарул» / «Шериф» - «Хамрун Спартанс» / «Маккаби» Хайфа
«Арис» Лимасол - «Партизани» / БАТЭ
«Урарту» / «Зриньски» - «Слован» Братислава / «Свифт»
«Динамо» Загреб - «Астана» / «Динамо» Тбилиси
Путь представителей лиг
«Днепр-1» - «Панатинаикос»
«Серветт» - «Генк»
Первые матчи пройдут 25 и 26 июля, а ответные – 1 и 2 августа.
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