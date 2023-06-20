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Лига чемпионов

Черчесов назвал цели «Ференцвароша» на новый сезон

20 Июня 2023 • 23:07 Комментировать
Клаксвик
...
Ференцварош
11.07 19:00

Наставник венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов назвал цель своей команды на сезон и грядущий розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА.

«Хотим выиграть чемпионский титул и успешнее сыграть в Кубке Венгрии. А ещё сделаем всё, что от нас зависит, чтобы попасть в основной турнир Лиги чемпионов», - цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

Напомним, во вторник чемпион Венгрии узнал своего соперника на первом квалификационном раунде ЛЧ. Это клуб с Фарерских островов – «Клаксвик».

В минувшем сезоне Черчесов во второй раз подряд и досрочно стал чемпионом Венгрии.

«Ференцварош» Черчесова узнал первого соперника в Лиге чемпионов – результаты жеребьёвки

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов
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