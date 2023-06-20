Черчесов назвал цели «Ференцвароша» на новый сезон

Наставник венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов назвал цель своей команды на сезон и грядущий розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА.

«Хотим выиграть чемпионский титул и успешнее сыграть в Кубке Венгрии. А ещё сделаем всё, что от нас зависит, чтобы попасть в основной турнир Лиги чемпионов», - цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

Напомним, во вторник чемпион Венгрии узнал своего соперника на первом квалификационном раунде ЛЧ. Это клуб с Фарерских островов – «Клаксвик».

В минувшем сезоне Черчесов во второй раз подряд и досрочно стал чемпионом Венгрии.

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