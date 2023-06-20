​«Ференцварош» Черчесова узнал первого соперника в Лиге чемпионов – результаты жеребьёвки

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. В числе прочих имя своего соперника узнал «Ференцварош», главным тренером которого является Станислав Черчесов. Чемпионы Венгрии будут играть против «Клаксвика», представляющего Фарерские острова.

Приводим и другие пары:

«Хэкен» - ТНС

«Балкани» - «Лудогорец»

«Шэмрок Роверс» - Победитель предварительного раунда

«Жальгирис» - «Струга»

«Клаксвик»﻿ - «Ференцварош»

«Олимпия» Любляна - «Валмиера»

ХИК – «Ларн»

«Линкольн Ред Импс» – «Карабах»

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«Ракув» – «Флора»

«Слован» Братислава - «Свифт»

«Фарул» - «Шериф»

«Хамрун Спартанс» - «Маккаби» Хайфа

«Урарту» - «Зриньски»

«Партизани» - БАТЭ

«Астана» - «Динамо» Тбилиси

Первые матчи пройдут 11 и 12 июля, а ответные – через неделю.