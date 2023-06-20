​«Ференцварош» Черчесова узнал первого соперника в Лиге чемпионов – результаты жеребьёвки

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. В числе прочих имя своего соперника узнал «Ференцварош», главным тренером которого является Станислав Черчесов. Чемпионы Венгрии будут играть против «Клаксвика», представляющего Фарерские острова.
Приводим и другие пары:
«Хэкен» - ТНС
«Балкани» - «Лудогорец»
«Шэмрок Роверс» - Победитель предварительного раунда
«Жальгирис» - «Струга»
«Клаксвик» - «Ференцварош»
«Олимпия» Любляна - «Валмиера»
ХИК – «Ларн»
«Линкольн Ред Импс» – «Карабах»
«Ракув» – «Флора»
«Слован» Братислава - «Свифт»
«Фарул» - «Шериф»
«Хамрун Спартанс» - «Маккаби» Хайфа
«Урарту» - «Зриньски»
«Партизани» - БАТЭ
«Астана» - «Динамо» Тбилиси
Первые матчи пройдут 11 и 12 июля, а ответные – через неделю.
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