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Лига чемпионов

​«Ференцварош» Черчесова узнал первого соперника в Лиге чемпионов – результаты жеребьёвки

20 Июня 2023 • 15:59 Комментировать

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. В числе прочих имя своего соперника узнал «Ференцварош», главным тренером которого является Станислав Черчесов. Чемпионы Венгрии будут играть против «Клаксвика», представляющего Фарерские острова.

Приводим и другие пары:

«Хэкен»  - ТНС

«Балкани» - «Лудогорец»

«Шэмрок Роверс» - Победитель предварительного раунда

«Жальгирис» - «Струга»

«Клаксвик»﻿ - «Ференцварош»

«Олимпия» Любляна  - «Валмиера»

ХИК – «Ларн»

«Линкольн Ред Импс» – «Карабах»

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«Ракув»  – «Флора»

«Слован» Братислава  - «Свифт»

«Фарул» - «Шериф»

«Хамрун Спартанс»  - «Маккаби» Хайфа

«Урарту» - «Зриньски»

«Партизани»  - БАТЭ

«Астана»  - «Динамо» Тбилиси

Первые матчи пройдут 11 и 12 июля, а ответные – через неделю.

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Евро-Футбол.Ру,
БАТЭ Шериф Жальгирис Карабах Ференцварош Астана Станислав Черчесов Динамо Тбилиси Урарту Клаксвик
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