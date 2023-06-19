Гвардиола: Я выиграл Лигу чемпионов, потому что Лукаку не смог забить с трёх метров

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о том, как его команда выиграла Лигу чемпионов в минувшем сезоне.

«Мы потратили восемь лет, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Я выиграл этот турнир, потому что Ромелу Лукаку не смог забить нам с трех метров», — цитирует Гвардиолу Football.London.

Напомним, в финале Лиги чемпионов-2022/23 «Манчестер Сити» с минимальным счетом одолел миланский «Интер» (1:0). Стоит отметить, что «горожане» впервые в своей истории стали обладателями этого трофея, однако для испанского специалиста это уже третья победа в самом престижном европейском турнире.