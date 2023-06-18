В УЕФА исключили возможность проведения финала Лиги чемпионов за пределами Европы

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о возможном проведении финала Лиги чемпионов за пределами Европы.

Спортивный деятель отметил, что такая возможность даже не обсуждалась, не говоря о том, что местом проведением решающего поединка может стать Саудовская Аравия или какая-то другая страна.

«Говоря о будущем, я не думаю, что есть большой шанс провести финал Лиги чемпионов за пределами Европы», - приводит слова Чеферина Washington Post.

Напомним, что последний финал Лиги чемпионов состоялся в Турции. Победителем главного клубного европейского турнира стал «Манчестер Сити».