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Свищёв: У УЕФА не получится ввести потолок зарплат

18 Июня 2023 • 19:01 Комментировать

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищёв отреагировал на информацию о том, что УЕФА планирует ввести потолок зарплат. Стоит отметить, что ранее об этом также говорил глава ФИФА Джанни Инфантино.

«Эта тема обсуждается уже ни одно десятилетие. Большие деньги, большие дяди здесь заинтересованы. У клубов неограниченные бюджеты, поэтому я думаю, у УЕФА ничего не получится», — приводит слова Свищёва издание «Спорт-Экспресс».

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что не хочет видеть, как у нескольких ведущих клубов будет раздуваться бюджет до десяти миллиардов евро, ведь это убьет всю интригу.

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Евро-Футбол.Ру,
УЕФА Дмитрий Свищёв
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