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​УЕФА может установить ограничения по зарплатам и трансферам

18 Июня 2023 • 15:52 Комментировать

Александер Чеферин, который занимает должность президента УЕФА, рассказал о планах по установлению потолка бюджета на зарплаты и трансферы для клубов, которые выступают в еврокубках.

«Мы не хотим, чтобы два или три клуба с неограниченными ресурсами достигли бюджета в 5 или 10 миллиардов долларов. Тогда не будет интересной конкуренции.

Я разговаривал с клубами, и почти каждый согласился с этим. Но сейчас мы далеки от какого-либо решения. Мы просто обдумываем это», - сказал Чеферин телекомпании NOS.

Отметим, что сейчас в УЕФА работает финансовый fair play, но многие футбольные функционеры считают, что правила нуждаются в пересмотре.

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Евро-Футбол.Ру,
УЕФА Александер Чеферин
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