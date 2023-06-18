​УЕФА может установить ограничения по зарплатам и трансферам

Александер Чеферин, который занимает должность президента УЕФА, рассказал о планах по установлению потолка бюджета на зарплаты и трансферы для клубов, которые выступают в еврокубках.

«Мы не хотим, чтобы два или три клуба с неограниченными ресурсами достигли бюджета в 5 или 10 миллиардов долларов. Тогда не будет интересной конкуренции.

Я разговаривал с клубами, и почти каждый согласился с этим. Но сейчас мы далеки от какого-либо решения. Мы просто обдумываем это», - сказал Чеферин телекомпании NOS.

Отметим, что сейчас в УЕФА работает финансовый fair play, но многие футбольные функционеры считают, что правила нуждаются в пересмотре.