Тедеско: Лукаку — один из лучших в мире форвардов

Главный тренер бельгийской национальной команды Доменико Тедеско отреагировал на критику в адрес форварда «Интера» Ромелу Лукаку после финала Лиги чемпионов.

«Я не понимаю, почему такая критика обрушилась на Лукаку. Футболиста можно критиковать, но не так, как это происходит с Лукаку. Я считаю, что он является одним из лучших в мире на своей позиции, и он знает об этом», — приводит слова Тедеско HLN.

Напомним, в финальном матче Лиги чемпионов «Интер» проиграл «Манчестер Сити» со счетом 0:1. Автором единственного гола в игре стал 26-летний хавбек «горожан» Родри Эрнандес.

Сегодня, 17 июня, сборная Бельгии встретится с Австрией в рамках третьего тура отборочного раунда Евро-2024. Начало игры — в 21:45 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию поединка.