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Зидан: Я обязательно вернусь к тренерской работе

16 Июня 2023 • 18:03 Комментировать

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался о возможном возвращении к работе. Напомним, 50-летний француз покинул стан «сливочных» летом 2021 года. С того момента Зидан находится в свободном плавании.

«Признаюсь, я скучаю по футболу. Когда вернусь тренировать? Это обязательно произойдет. Когда? Я не могу вам этого сказать», — приводит слова Зидана RMC Sport.

Ранее Зидан признался, что хотел бы возглавить сборную Франции в будущем, но сейчас он к этому не готов. Отметим, что специалиста уже несколько раз сватали в «ПСЖ», однако тренер пока не планирует работать.

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Евро-Футбол.Ру,
Зинедин Зидан
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