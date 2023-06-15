Луческу рассказал о беседе с Гвардиолой перед финалом Лиги чемпионов

Бывший наставник петербургского «Зенита», а ныне рулевой киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал о беседе с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой перед финалом Лиги чемпионов против миланского «Интера».

«Мы общались непосредственно перед финалом, я писал ему и после этого. Гвардиола – умный тренер, он всегда знает, что нужно делать. Кто хочет выигрывать, тот всегда выбирает Гвардиолу», - передает слова румынского специалиста Tuttomercatoweb.

Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2022/2023 завершился минимальной победой «Манчестер Сити» со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал полузащитник Родри Эрнандес.