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Лига чемпионов

Луческу рассказал о беседе с Гвардиолой перед финалом Лиги чемпионов

15 Июня 2023 • 08:02 Комментировать

Бывший наставник петербургского «Зенита», а ныне рулевой киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал о беседе с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой перед финалом Лиги чемпионов против миланского «Интера».

«Мы общались непосредственно перед финалом, я писал ему и после этого. Гвардиола – умный тренер, он всегда знает, что нужно делать. Кто хочет выигрывать, тот всегда выбирает Гвардиолу», - передает слова румынского специалиста Tuttomercatoweb.

Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2022/2023 завершился минимальной победой «Манчестер Сити» со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал полузащитник Родри Эрнандес.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Мирча Луческу Хосеп Гвардиола
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