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Лига чемпионов

Непомнящий предположил, почему «ПСЖ» провалился в Лиге чемпионов

13 Июня 2023 • 21:33 Комментировать

Известный тренер Валерий Непомнящий ответил на вопрос, почему «ПСЖ» не смог добиться серьёзного успеха в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Когда в команде есть такие игроки, как Месси, Неймар, Мбаппе, то ими нужно управлять. А это сложнейший процесс. Наверное, не получалось. Хотя французы собрали такое трио, о котором мечтают все тренеры мира», — приводит слова Непомнящего Vprognoze.

По мнению эксперта, футболисты должны играть не только в атаке, но и отрабатывать в обороне, что далеко не всегда делало атакующее трио «ПСЖ».

Напомним, в последних двух розыгрышах Лиги чемпионов «ПСЖ» выбывал из турнира на стадии 1/8 финала.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Валерий Непомнящий ПСЖ Неймар Килиан Мбаппе Интер Майами
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