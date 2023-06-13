Непомнящий предположил, почему «ПСЖ» провалился в Лиге чемпионов

Известный тренер Валерий Непомнящий ответил на вопрос, почему «ПСЖ» не смог добиться серьёзного успеха в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Когда в команде есть такие игроки, как Месси, Неймар, Мбаппе, то ими нужно управлять. А это сложнейший процесс. Наверное, не получалось. Хотя французы собрали такое трио, о котором мечтают все тренеры мира», — приводит слова Непомнящего Vprognoze.

По мнению эксперта, футболисты должны играть не только в атаке, но и отрабатывать в обороне, что далеко не всегда делало атакующее трио «ПСЖ».

Напомним, в последних двух розыгрышах Лиги чемпионов «ПСЖ» выбывал из турнира на стадии 1/8 финала.