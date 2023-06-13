​Месси назвал четверых игроков, с которыми чувствовал себя наиболее комфортно

Звёздный нападающий сборной Аргентины Лионель Месси выбрал футболистов, рядом с которыми он чувствовал себя на поле наиболее комфортно.

В интервью китайскому TTPlus Месси назвал четыре фамилии: «Суарес, Хави, Неймар и Это’О».

Напомним, что недавно было объявлено о летнем переходе Месси в «Интер Майами». В обозримом будущем чемпион мира постарается проявить себя в МЛС. Стоит сказать, что видеть Месси в своей команде очень хотел рулевой «Барселоны» Хави, которого Лео включил в число своих лучших одноклубников.

На протяжении двух последних сезонов Месси играл во Франции за «ПСЖ».