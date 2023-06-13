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​Месси назвал четверых игроков, с которыми чувствовал себя наиболее комфортно

13 Июня 2023 • 21:22 Комментировать (2)

Звёздный нападающий сборной Аргентины Лионель Месси выбрал футболистов, рядом с которыми он чувствовал себя на поле наиболее комфортно.

В интервью китайскому TTPlus Месси назвал четыре фамилии: «Суарес, Хави, Неймар и Это’О».

Напомним, что недавно было объявлено о летнем переходе Месси в «Интер Майами». В обозримом будущем чемпион мира постарается проявить себя в МЛС. Стоит сказать, что видеть Месси в своей команде очень хотел рулевой «Барселоны» Хави, которого Лео включил в число своих лучших одноклубников.

На протяжении двух последних сезонов Месси играл во Франции за «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Луис Суарес Хави Эрнандес Неймар Самюэль Это-О Интер Майами
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Комментарии (2)
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Juventissimo
13 Июня 2023 в 21:48
Не удивлён, что этот не назвал Рональдиньо. Тень всегда следует за объектом и наоборот никогда не будет. Хоть бери ты оптом мячики, хоть не бери.
CHegevarra007
13 Июня 2023 в 22:09
Рональдиньо был воистину гениален от бога, аргентос до него не дотягивает.
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