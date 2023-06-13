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Лига чемпионов

Обедзинский: «Лукаку мощный, а Гвардиола герой, и везёт сильнейшим» эксклюзив

13 Июня 2023 • 14:16 Комментировать

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своими впечатлениями от финала Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» одержал победу над миланским «Интером» со счётом 1:0.

- Это была тяжёлая Лига чемпионов, но «Манчестер Сити» шёл к этому. На них многие ставили. Де Брёйне не доиграл второй финал Лиги чемпионов из-за травмы – надо же так! Я думал, Мхитарян больше времени играть будет. Гвардиола, конечно, герой, так выигрывать не каждому дано. Лукаку мощный, но везёт сильнейшим. Всё по крупицам складывается, и это психология, результат огромной работы. А ну попробуй пройди в финал – туда столько клубов хотят попасть и мечтают об этом!

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Лига Чемпионов Владимир Обедзинский
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