Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился впечатлениями от финального матча Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» одержал победу над миланским «Интером» со счётом 1:0.

- Все прекрасно знали, что «Манчестер Сити» будет играть первым номером. В первые пятнадцать минут «Сити» действительно полностью закрыл «Интер» на его половине поля, но тот всё равно смог адаптироваться и неплохо огрызался. Чуть не повезло «Интеру», конечно. Я ждал от «Сити» более агрессивного футбола, множества атак и моментов. Но получилось, что одного забитого мяча им оказалось достаточно для победы. Почему «Манчестер Сити» не выигрывал Лигу чемпионов раньше? Тогда «Реал» был мощный, да и везения не хватало, они проваливали ответственные матчи.