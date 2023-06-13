Месси высказал мнение о финале Лиги чемпионов

Бывший нападающий каталонской «Барселоны» и «ПСЖ» Лионель Месси, недавно перешедший в американский «Интер Майами», поделился мнением о финальном матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Интер».

«Я смотрел этот матч. Классический, тяжелый финал. Команды продемонстрировали высокий уровень», - передает слова 35-летнего аргентинского форварда All About Argentina.

Финальный поединок Лиги чемпионов состоялся на стадионе в Стамбуле в субботу, 10 июня. Минимальную победу со счетом 1:0 отпраздновал «Манчестер Сити». Автором единственного гола стал испанский полузащитник Родри Эрнандес, отметившийся в середине второго тайма.

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