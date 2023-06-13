Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился впечатлениями от финала Лиги чемпионов, где «Манчестер Сити» одержал победу над миланским «Интером» со счётом 1:0.

- Игра была никудышная. Честно, говоря, это не футбол уровня финала Лиги чемпионов. Непонятно какая игра, серая. Естественно, что итальянские команды в финалах применяют систему игры от обороны. Я не то чтобы прогнозировал, но когда меня спрашивали перед матчем: «Ну что, как будет?», я отвечал, что игра получится мёртвая, и всё решит один гол. Так и вышло. Итальянский футбол сейчас на нуле. Я думаю, если брать топ-чемпионаты, то к Англии, Испании, Германии и Франции Италию приплюсовывают по наитию. И мы же не видим чемпионаты других стран – Австрии, Турции и так далее.

Всем было понятно, что победитель Лиги чемпионов определялся в полуфинале в противостоянии между «Манчестер Сити» и «Реалом». И неудачная игра «Реала» в ответном матче стала для меня большой неожиданностью. Как-то уж совсем безвольно он выглядел. А дальше для «Манчестер Сити» дорога к титулу была уже открыта.