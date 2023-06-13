Элтон Джон поздравил «Манчестер Сити» с победой в Лиге чемпионов

Популярный музыкальный исполнитель Элтон Джон прокомментировал победу «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов УЕФА.

«Парни, вы сделали это. Очень рад за вас. Отличный сезон, отличные достижения. Желаю вам всего самого лучшего в дальнейшем. Получите удовольствие от празднования. Вы заслужили это. Люблю вас, берегите себя», - приводятся слова певца в социальных сетях «горожан».

В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встречался с миланским «Интером». Поединок завершился победой англичан со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Родри Эрнандес в середине второго тайма.