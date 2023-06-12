​В Стамбуле убит фанат ЦСКА, который посетил финал Лиги чемпионов - источник

В субботу в Стамбуле состоялся финальный матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером». На игру приезжал 40-летний болельщик московского ЦСКА Вячеслав Нечипорчук. Как сообщает телеграм-канал Mash, мужчина был убит на следующий день после финала.

По данным источника, Нечипорчук вступил в драку с четырьмя грабителями, которые пытались украсть у него мобильный телефон. В итоге россиянин получил удар ножом в сердце.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выражает соболезнования родным и близким Вячеслава Нечипорчука.

В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл «Интер» со счётом 1:0.