Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов.

- Вас удивило то, что в матче был забит всего один гол?

- Да, немного удивило, хотя у англичан были моменты, которые они могли реализовать. «Интер» тоже мог забить на последних минутах. В целом игра была живой, понравилась. Единственное огорчение - всего один гол. В целом все ждали победу «Ман Сити», так что счёт забудется, но результат останется. Гвардиола давно вошёл в ранг великих, а сейчас снова сделал требл.

- На сегодняшний день он лучший тренер, работающий в топ-клубах?

- Естественно, он один из лучших. Понятно, что с таким бюджетом можно добиваться многого, но я хочу отметить успехи итальянских клубов в этом сезоне. Они прошли во все финалы еврокубков - это дорогого стоит.

- Холанн не отметится результативными действия в решающих матчах в Лиге чемпионов. Думаете, это недостаток опыта?

- Соперники серьёзно к нему отнеслись и попытались хорошо с ним играть. Возможно, немного помешало его психологическое состояние, но он в целом неплохо сработал на команду. Его результативность по всему сезона многим только снится, так что он точно один из лучших нападающих сезона.