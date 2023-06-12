Джулия Робертс поздравила Гвардиолу с победой в Лиге чемпионов

Известная американская актриса Джулия Робертс поздравила наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу с триумфом в Лиге чемпионов УЕФА.

«Мои поздравления Хосепу Гвардиоле с тем, что его команда стала победителем Лиги чемпионов», - оставила сообщение Джулия в своих социальных сетях.

Напомним, что ранее Гвардиола называл Робертс своим кумиром.

Финал Лиги чемпионов состоялся в минувший уик-энд. В решающем поединке «Манчестер Сити» встречался с миланским «Интером». Подопечные Гвардиолы отпраздновали победу со счетом 1:0. Единственный гол в середине второго тайма забил полузащитник Родри.