Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Отметим, что манчестерская команда впервые в истории стала победителем самого престижного турнира.

- Вы наблюдали за финалом Лиги чемпионов?

- Нет, не наблюдал.

Напомним, в минувшую субботу состоялся финал Лиги чемпионов, в рамках которого встречались «Манчестер Сити» и «Интер». Победу со счётом 1:0 одержали «горожане», единственный гол во втором тайме забил полузащитник Родри. При этом английский коллектив оформил требл, завоевав в одном сезоне национальный кубок, чемпионство и Лигу чемпионов.