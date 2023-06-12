Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Денис Попов: «Манчестер Сити» долго не мог выиграть Лигу чемпионов из-за психологии» эксклюзив

12 Июня 2023 • 12:27 Комментировать (1)

Бывший нападающий московского ЦСКА, нынешний тренер-ассистент владикавказской «Алании» Денис Попов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил победу «Манчестер Сити» над миланским «Интером» в финале Лиги чемпионов со счётом 1:0.

- Все говорили до финала, что фаворит «Манчестер Сити», что после «Реала» они спокойно обыграют «Интер». А получилось не совсем так. «Интер» сыграл очень надёжно и достойно, и будь поудачливей Лукаку, игра перешла бы в дополнительное время. Но в любом случае «Сити» заслуженно победил и наконец-то взял этот трофей.

То, что долгое время «Манчестер Сити» не мог выиграть Лигу чемпионов, это из области психологии. Чемпионат и кубковые турниры внутри Англии они проходили на одном дыхании и с большой уверенностью, они там набрали хороший ход. А в Лиге чемпионов другой уровень, и их немножко трясло там в самые ответственные моменты. Но теперь долгожданная победа добыта.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити Лига Чемпионов Денис Попов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Misha_diablo_football
12 Июня 2023 в 12:45
как говорится лишили девственности теперь будет намного проще...
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Июня
13:13 · Лига чемпионов
​Гвардиола сравнил триумф в Лиге чемпионов с победой Месси на чемпионате мира
12:41 · Лига чемпионов
Джулия Робертс поздравила Гвардиолу с победой в Лиге чемпионов
12:28 · Лига чемпионов
Евсеев заявил, что не смотрел финал Лиги чемпионов эксклюзив
12:16 · Лига чемпионов
Бывший игрок «Кубани» Селин: «Манчестер Сити» играл против «Реала» гораздо раскованней, чем против «Интера» эксклюзив
11:33 · Лига чемпионов
Экс-игрок «Кубани» Чугунов: «Без де Брёйне игра в финале Лиги чемпионов стала совершенно странной» эксклюзив
10:21 · Лига чемпионов
Холанн, Мбаппе и другие: наваны 11 лучших игроков Лиги чемпионов
10:14 · Италия. Серия А
Мхитарян: «Интер» определённо не заслуживал поражения в финале Лиги чемпионов» 1
08:13 · Лига чемпионов
Барелла дал комментарий после поражения в финале Лиги чемпионов
08:06 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт высказался о победе «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов
05:32 · Италия. Серия А
Ди Канио ропщет на Лукаку: «Да сколько можно мазать, Индзаги бы забил в такой ситуации» 2
11 Июня
22:06 · Лига чемпионов
​В Италии популярно видео с болельщиком «Милана», прилетевшим в Стамбул поболеть против «Интера» 2
21:36 · Лига чемпионов
Семь игроков «Манчестер Сити» - в символической сборной сезона ЛЧ 2
21:11 · Лига чемпионов
Отец помощника Гвардиолы загадочно пропал во время финала Лиги чемпионов
20:20 · Лига чемпионов
Финал Лиги чемпионов стал поводом для обмена колкостями между тифози «Интера» и «Милана» 1
20:10 · Лига чемпионов
​Родри признали лучшим игроком сезона Лиги чемпионов
Все новости
Рекомендуем