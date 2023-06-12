Бывший нападающий московского ЦСКА, нынешний тренер-ассистент владикавказской «Алании» Денис Попов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил победу «Манчестер Сити» над миланским «Интером» в финале Лиги чемпионов со счётом 1:0.

- Все говорили до финала, что фаворит «Манчестер Сити», что после «Реала» они спокойно обыграют «Интер». А получилось не совсем так. «Интер» сыграл очень надёжно и достойно, и будь поудачливей Лукаку, игра перешла бы в дополнительное время. Но в любом случае «Сити» заслуженно победил и наконец-то взял этот трофей.

То, что долгое время «Манчестер Сити» не мог выиграть Лигу чемпионов, это из области психологии. Чемпионат и кубковые турниры внутри Англии они проходили на одном дыхании и с большой уверенностью, они там набрали хороший ход. А в Лиге чемпионов другой уровень, и их немножко трясло там в самые ответственные моменты. Но теперь долгожданная победа добыта.