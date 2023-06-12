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Бывший игрок «Кубани» Селин: «Манчестер Сити» играл против «Реала» гораздо раскованней, чем против «Интера» эксклюзив

12 Июня 2023 • 12:16 Комментировать

Экс-полузащитник краснодарской «Кубани» и новороссийского «Черноморца» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал победу «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов над миланским «Интером» со счётом 1:0.

- Долгожданное свершилось. Если бы «Интер» выиграл финал, это было бы не то чтобы несправедливо, но у «Манчестер Сити» осталось бы большое разочарование. А так они дошли до той цели, которую много лет перед собой ставили. Наконец-то «Сити» взял этот трофей.

- Гвардиола посрамил критиков, которые считали, что он не способен выиграть Лигу чемпионов не с «Барселоной»?

- Не то чтобы посрамил критиков. Это же не просто так – взять и выиграть Лигу чемпионов. Очень тяжело это сделать. Раньше Гвардиола уже выходил в финал этого турнира с «Манчестер Сити», а теперь он доказал, что может выигрывать Лигу чемпионов не только с «Барселоной».

- Над «Манчестер Сити» довлели прошлые неудачи на высоких стадиях Лиги чемпионов?

-  Сам финальный матч всегда довлеет над командами. Против «Реала» в полуфинале «Манчестер Сити» играл намного раскованней. А здесь было видно, что цена ошибки очень велика. Финалы редко выдаются красочными, так как команды в них больше осторожничают.

- Скрытым финалом была пара «Манчестер Сити – «Реал Мадрид» в полуфинале?

- Ну да, и по игре мне больше понравилось то противостояние, там сама игра была ярче.

- Сравнять счёт в финале «Интеру» помешал Лукаку?

- Там, где он пробил головой во вратаря по центру створа, он действительно мог сыграть лучше. А почему все зацепились за момент, когда в Лукаку попал мяч после удара Димарко, я не понимаю. Там ещё защитник «Манчестер Сити» находился как раз на линии ворот, и если бы мяч дошёл до него, он бы наверняка его отразил, там удар был не такой уж сильный. Поэтому я не стал бы чересчур критиковать Лукаку за то, что он оказался тогда на пути мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Интер Милан Манчестер Сити Лига Чемпионов Алексей Селин
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