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Лига чемпионов

Экс-игрок «Кубани» Чугунов: «Без де Брёйне игра в финале Лиги чемпионов стала совершенно странной» эксклюзив

12 Июня 2023 • 11:33 Комментировать

Бывший полузащитник ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от финала Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» одержал минимальную победу над миланским «Интером».

- Все надеялись, в том числе и я, что «Манчестер Сити» победит в финале гораздо увереннее, с большим преимуществом и множеством голевых возможностей. Думали, что будет 80 процентов владения мячом и 100 моментов, а они выиграли еле-еле. Конечно, «Манчестер Сити» был фаворитом, но по игре не очень-то он превзошёл соперника. Мы видели, что были моменты у «Интера», у Лукаку в том числе. Пару мячей они могли стопроцентно забить в ворота «Сити».

Когда получил травму де Брёйне, «Манчестер Сити» многое потерял в плане командной игры. Гвардиола в первую очередь делает ставку именно на неё, а не на индивидуальные качества футболистов. Де Брёйне – это тот человек, который может и наладить игру, и голевой пас отдать, и забить. Когда он покинул поле, игра стала совершенно странной.

Почему «Манчестер Сити» долго шёл к победе в Лиге чемпионов? Раньше в таких командах, как «Реал», «Барселона» и «Бавария», всё решали звёзды, поэтому было очень трудно с ними бороться. Сейчас же все подравнялись. У того же «Реала», по сути, в последнее время звёзд практически не было. Винисиус может что-то решить, но Бензема – зависимый футболист. Ну и в «Сити» Холанна надо снабжать мячами, создавать для него условия и пространство.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Лига Чемпионов Кевин де Брёйне Александр Чугунов
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