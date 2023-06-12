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Лига чемпионов

Холанн, Мбаппе и другие: наваны 11 лучших игроков Лиги чемпионов

12 Июня 2023 • 10:21 Комментировать

Аналитики портала Whoscored представили символическую сборную лучших футболистов минувшего сезона Лиги чемпионов. Лучшим по среднему показателю стал вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор – 7,8 балла.

Полная версия символической сборной выглядит следующим образом:

Вратарь: Кошта («Порту»).

Защитники: ди Лоренцо («Наполи»), Диаш («Манчестер Сити»), Джэ («Наполи»), Гримальдо («Бенфика»).

Полузащитники: Киммих («Бавария»), де Брёйне («Манчестер Сити»), Винисиус («Реал» Мадрид).

Нападающие: Салах («Ливерпуль»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»).

Лигу чемпионов выиграл «Манчестер Сити», победивший в финале миланский «Интер» со счетом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Пауло Винисиус Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн
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