Холанн, Мбаппе и другие: наваны 11 лучших игроков Лиги чемпионов

Аналитики портала Whoscored представили символическую сборную лучших футболистов минувшего сезона Лиги чемпионов. Лучшим по среднему показателю стал вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор – 7,8 балла.
Полная версия символической сборной выглядит следующим образом:
Вратарь: Кошта («Порту»).
Защитники: ди Лоренцо («Наполи»), Диаш («Манчестер Сити»), Джэ («Наполи»), Гримальдо («Бенфика»).
Полузащитники: Киммих («Бавария»), де Брёйне («Манчестер Сити»), Винисиус («Реал» Мадрид).
Нападающие: Салах («Ливерпуль»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»).
Лигу чемпионов выиграл «Манчестер Сити», победивший в финале миланский «Интер» со счетом 1:0.
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