Барелла дал комментарий после поражения в финале Лиги чемпионов

Хавбек миланского «Интера» Николо Барелла высказался касательно поражения от «Манчестер Сити» в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу англичан. Автором единственного гола стал испанский полузащитник Родри.

«Мы потерпели поражение, но этот итог вдохновит нас сделать что-то большее. Эта медаль будет храниться рядом с моими трофеями, она не будет пылиться где-то в шкафу. Благодарю всех за это невероятное приключение», - передает слова Бареллы Football-Italia.

Добавим, что для «Манчестер Сити» это первый кубок Лиги чемпионов в истории.