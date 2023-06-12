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Лига чемпионов

Барелла дал комментарий после поражения в финале Лиги чемпионов

12 Июня 2023 • 08:13 Комментировать

Хавбек миланского «Интера» Николо Барелла высказался касательно поражения от «Манчестер Сити» в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу англичан. Автором единственного гола стал испанский полузащитник Родри.

«Мы потерпели поражение, но этот итог вдохновит нас сделать что-то большее. Эта медаль будет храниться рядом с моими трофеями, она не будет пылиться где-то в шкафу. Благодарю всех за это невероятное приключение», - передает слова Бареллы Football-Italia.

Добавим, что для «Манчестер Сити» это первый кубок Лиги чемпионов в истории.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити Николо Барелла
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