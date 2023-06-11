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Лига чемпионов

Семь игроков «Манчестер Сити» - в символической сборной сезона ЛЧ

11 Июня 2023 • 21:36 Комментировать

Пресс-служба УЕФА опубликовала на своём сайте список из 11 лучших футболистов прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов. В символическую команду попали сразу семь игроков главного триумфатора турнира – «Манчестер Сити». Также по два представителя попали в команду из миланского «Интера» и мадридского «Реала».

Состав символической сборной выглядит следующим образом:

Вратарь: Тибо Куртуа («Реал»)

Защитники: Кайл Уокер, Рубен Диаш (оба — «Манчестер Сити»), Алессандро Бастони, Федерико Димарко (оба — «Интер»);

Полузащитники: Джон Стоунс, Родри, Кевин де Брёйне (все — «Манчестер Сити»);

Нападающие: Бернарду Силва, Эрлинг Холанн (оба — «Манчестер Сити»), Винисиус Жуниор («Реал»).

Напомним, ранее был назван лучший игрок завершившегося розыгрыша ЛЧ.

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Евро-Футбол.Ру,
Родриго Манчестер Сити Кайл Уокер Тибо Куртуа Джон Стоунс Бернарду Силва Кевин де Брёйне Винисиус Жуниор Алессандро Бастони Рубен Диаш Федерико Димарко Эрлинг Холанн
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