​Родри признали лучшим игроком сезона Лиги чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри был признан лучшим игроком Лиги чемпионов в сезоне 2022/2023. Об этом сообщается на страницах официального сайта УЕФА.

Именно Родри забил единственный гол в ворота «Интера» в финальном матче Лиги чемпионов в субботу вечером. Ранее испанский полузащитник «Манчестер Сити» отметился важным и красивым голом в четвертьфинале турнира против «Баварии».

Напомним, что «Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов впервые в истории. В сезоне 2022/2023 команда Хосепа Гвардиолы оформила требл – ранее «горожане» выиграли Премьер-лигу и Кубок Англии.