Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

​Хвича – лучший молодой игрок Лиги чемпионов

11 Июня 2023 • 20:01 Комментировать

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия был признан лучшим молодым футболистом Лиги чемпионов в сезоне 2022/2023. Информация размещена на страницах официального сайта УЕФА.

«Наполи» в Лиге чемпионов добрался до стадии четвертьфинала, причём достиг её впервые в истории. 22-летний Кварацхелия в девяти матчах турнира забил два гола и отдал четыре голевых паса на партнёров. Также грузин сделал много других полезных действий.

Отметим, что в России прекрасно знают Кварацхелию. Ранее этот полузащитник выступал за московский «Локомотив» и казанский «Рубин».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Июня
20:20 · Лига чемпионов
Финал Лиги чемпионов стал поводом для обмена колкостями между тифози «Интера» и «Милана» 1
20:10 · Лига чемпионов
​Родри признали лучшим игроком сезона Лиги чемпионов
20:01 · Лига чемпионов
​Хвича – лучший молодой игрок Лиги чемпионов
18:54 · Лига чемпионов
​Канселу поздравил «Манчестер Сити»
18:42 · Лига чемпионов
Президент «Интера» ответил на вопрос о приглашении Гвардиолы
18:28 · Лига чемпионов
Булыкин: «Холанн вчера был не так хорош»
18:23 · Лига чемпионов
​Эдерсон сбрил усы журналисту
18:19 · Лига чемпионов
Булыкин: «Лёгкой победа «Манчестер Сити» не получилась»
17:27 · Лига чемпионов
​Родри: «Сказал Гвардиоле: «Пеп, выпусти меня!» 1
17:08 · Лига чемпионов
​Адриано затусил и пропустил финал Лиги чемпионов
15:40 · Англия. Премьер-лига
Хулиан Альварес установил ещё один рекорд 1
15:34 · Германия. Бундеслига
Президент «Баварии»: «У нас была очень сложная группа в Лиге чемпионов, в итоге мы проиграли будущему победителю»
15:27 · Лига чемпионов
Роналду остаётся лучшим бомбардиром финалов Лиги чемпионов
15:17 · Лига чемпионов
Булыкин: «Гвардиола — величайший тренер в истории» 1
15:15 · Англия. Премьер-лига
​Де Брёйне рискует пропустить до трёх месяцев
Все новости
Рекомендуем