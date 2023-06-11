​Хвича – лучший молодой игрок Лиги чемпионов

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия был признан лучшим молодым футболистом Лиги чемпионов в сезоне 2022/2023. Информация размещена на страницах официального сайта УЕФА.

«Наполи» в Лиге чемпионов добрался до стадии четвертьфинала, причём достиг её впервые в истории. 22-летний Кварацхелия в девяти матчах турнира забил два гола и отдал четыре голевых паса на партнёров. Также грузин сделал много других полезных действий.

Отметим, что в России прекрасно знают Кварацхелию. Ранее этот полузащитник выступал за московский «Локомотив» и казанский «Рубин».