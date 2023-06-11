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Лига чемпионов

​Адриано затусил и пропустил финал Лиги чемпионов

11 Июня 2023 • 17:08 Комментировать

Бразилец Адриано поставил две тысячи евро на миланский «Интер», надеясь, что его бывший клуб выиграет турнир. Однако при этом, обязавшись комментировать игру для американского телеканала ESPN, он не смог вовремя вылететь на матч.

Причина, как сообщает бразильские новостные агентства, проста и вполне в духе Адриано - он застрял на многочисленных вечеринках в Бразилии, в результате чего опоздал на свой рейс в Турцию, где ему предстояло отработать.

Вдобавок, «Интер» еще и проиграл - и выступавший за миланский клуб в нулевые годы Адриано потерял две тысячи евро из-за этого поражения

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Адриано
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