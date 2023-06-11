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​Месси остаётся главным претендентом на «Золотой мяч»

11 Июня 2023 • 13:54 Комментировать

Журналисты авторитетного портала Goal в воскресенье выкатили обновлённый рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча» в 2023 году.

Первое место продолжает удерживать Лионель Месси, который в конце прошлого года стал чемпионом мира со сборной Аргентины. На втором месте располагается Эрлинг Холанн – его голевые подвиги помогли «Манчестер Сити» оформить требл. Тройку замыкает Килиан Мбаппе из «ПСЖ».

В топ-10 также входят Винисиус Жуниор, Кевин де Брёйне, Илкай Гюндоган, Виктор Осимхен, Родри, Роберт Левандовски и Хулиан Альварес. Отметим, что Гюндоган в рейтинге совершил скачок с 11-й на шестую позицию.  

Напомним, что Лионель Месси семь раз выигрывал «Золотой мяч».
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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Манчестер Сити ПСЖ Килиан Мбаппе Интер Майами Эрлинг Холанн
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